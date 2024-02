Veto ZDA onemogočil potrditev resolucije za takojšnje premirje v Gazi

New York, 20. februarja - ZDA so danes v Varnostnem svetu ZN vložile veto na alžirski predlog resolucije s pozivom k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi in pozivom Hamasu k izpustitvi vseh talcev. Za resolucijo, ki je imela po besedah veleposlanika Samuela Žbogarja trdno podporo Slovenije, je glasovalo 13 članic Varnostnega sveta, Velika Britanija pa se je vzdržala.