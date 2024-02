Na posvetu o oskrbi starejših v Podravju tudi o vprašanju oskrbe po zdravljenju v bolnišnici

Maribor, 20. februarja - Prebivalstvo se stara in vedno več je starejših z demenco in drugimi težavami v duševnem zdravju. Da bi dorekli najustreznejše rešitve za njihovo oskrbo, so v UKC Maribor danes priredili posvet o integrirani oskrbi starejših v Podravski regiji. Ob tem so izpostavili vprašanje, kako za te osebe poskrbeti po zdravljenju v bolnišnici.