Študija: Bodoči specialisti želijo ravnovesje med zasebnim in službenim življenjem

Ljubljana, 21. februarja - Študenti medicine in zdravniki generacije Z kot najbolj pomembno ocenjujejo ravnotežje med poklicnim in družinskim življenjem, spoštovanje svojih kolegov in akademsko udejstvovanje. Ustrezno plačilo je na devetem mestu prioritet, je ugotovila slovenska študija, ki je objavljena v reviji BMC Emergency Medicine, so sporočili iz zdravniške zbornice.