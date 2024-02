Agencije ZN za preprečitev še hujše katastrofe v Gazi pozivajo k prekinitvi ognja

New York/Ženeva, 22. februarja - Za preprečitev še hujše katastrofe v Gazi je potrebna takojšnja prekinitev ognja, izpustitev talcev, zaščita civilistov in infrastrukture, neoviran prehod za dostavo humanitarne pomoči in nadaljnja podpora agenciji ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA), navaja skupna izjava voditeljev več mednarodnih organizacij in agencij Združenih narodov.