Izraelski parlament zavrnil enostransko priznanje palestinske države

Tel Aviv, 21. februarja - Izraelski parlament je danes odločno podprl deklaracijo, ki nasprotje enostranskemu priznanju palestinske države in vsiljevanju mirovnega sporazuma med Izraelom in Palestinci. Pot do slednjega pogojuje z neposrednimi pogajanji med obema stranema, brez kakršnihkoli predpogojev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.