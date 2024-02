Civilnodružbene skupine vlado pozvale k sprejetju ukrepov proti Izraelu

Ljubljana, 21. februarja - Gibanje za pravice Palestincev in več drugih civilnodružbenih skupin je danes vlado pozvalo k uvedbi gospodarskih ukrepov proti Izraelu zaradi vse intenzivnejših napadov na Gazo in k pridružitvi Slovenije tožbi Južne Afrike proti Izraelu na Meddržavnem sodišču (ICJ). Kot so poudarili, namreč zgolj pozivi po prekinitvi napadov niso dovolj.