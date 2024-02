Slovenija podpira pobudo za preučitev sporazuma med EU in Izraelom

Bruselj, 19. februarja - Slovenija podpira poziv Španije in Irske Evropski komisiji, naj ponovno preuči sporazum o sodelovanju med EU in Izraelom, je med današnjim zasedanjem zunanjih ministrov EU povedala ministrica Tanja Fajon. Dublin in Madrid sta poziv podala spričo napovedane izraelske ofenzive na Rafo, pred katero je posvarila tudi Fajon.