V Varnostnem svetu ZN pozivi k takojšnjemu premirju med Izraelci in Palestinci v Gazi

New York, 23. januarja - Države članice ZN so na današnji odprti razpravi Varnostnega sveta ZN o položaju na Bližnjem vzhodu po vrsti zahtevale takojšen konec spopadov v Gazi in začetek mirovnega procesa v smeri rešitve dveh držav. Zasedanje, ki se ga udeležujejo ministri za zunanje zadeve, med njimi Tanja Fajon, se bo nadaljevalo, vendar resolucija ni predvidena.