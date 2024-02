Več evropskih držav po smrti Navalnega na pogovor poklicalo ruske veleposlanike

Berlin/Stockholm/Riga/Vilnius/Tallinn/Madrid/Helsinki, 19. februarja - Nemčija, Španija, Finska, Švedska in baltske države so danes po smrti ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega na pogovor poklicale ruske veleposlanike oziroma odpravnike poslov v svojih državah. Nemčija in Švedska sta tudi pozvali k novim sankcijam proti Rusiji, baltske države pa so Moskvo pozvale, naj družini izroči truplo Navalnega.