Baltske države po obtožbah Moskve pozvale ruske diplomate na zagovor

Tallinn/Riga/Vilnius, 14. februarja - Oblasti v Estoniji, Latviji in Litvi so danes na zagovor pozvale ruske veleposlanike in nekatere druge diplomate v njihovih prestolnicah, potem ko je Kremelj v torek estonsko premierko Kajo Kallas obtožil sovražnih dejanj in jo skupaj s še dvema visokima predstavnika Estonije in Litve uvrstil na seznam iskanih oseb.