Policija januarja obravnavala 3430 nedovoljenih prehodov meje

Ljubljana, 20. februarja - Policija je v prvem mesecu letos obravnavala 3430 nezakonitih prehodov državne meje, medtem ko je bilo teh lani v istem času 2573. Opazno je naraslo število državljanov Sirije, ki so predstavljali kar polovico vseh primerov, za njimi so državljani Maroka, Afganistana in Turčije, kažejo podatki policije.