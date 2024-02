V domovih za starejše po navedbah skupnosti socialnih zavodov otežen dostop do zdravstvenih informacij

Ljubljana, 20. februarja - Prebivalci domov za starejše in njihovi svojci se zaradi zdravniške stavke soočajo z oteženim dostopom do zdravstvenih informacij in dokumentacije, so danes v sporočilu za javnost opozorili v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Ministrstvo za zdravje in zdravstvene zavode zato prosijo za ukrepanje, da stavka ne bo dodatno prizadela starejših.