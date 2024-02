Zunanji ministri EU z izjemo enega posvarili pred izraelsko operacijo v Rafi

Bruselj, 19. februarja - Zunanji ministri 26 držav članic EU so danes Izrael pozvali, naj ne izvede vojaške operacije v Rafi na jugu območja Gaze, in se zavzeli za humanitarni premor, ki bi privedel do trajnega premirja, je po zasedanju sporočil visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell. S tem se po neuradnih informacijah ni strinjala zgolj Madžarska.