V občini Trzin letos dokončanje gradnje večnamenske dvorane in obnova občinskih stavb

Trzin, 25. februarja - V občini Trzin je v ospredju letošnjih investicij dokončanje gradnje večnamenske dvorane, ki jo gradijo od marca lani, in obnova občinskih stavb po poplavah. "Proračuna za leti 2024 in 2025 sta uravnotežena s presežki iz prejšnjih let, tako da zaenkrat ni potrebe po kreditiranju in ostajamo nezadolženi," je za STA povedal župan Peter Ložar.