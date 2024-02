Tonin na obisku občin severno od Ljubljane opozoril na zastoje z izplačili sredstev za sanacijo poplav

Trzin, 12. februarja - Vodstvo in poslanska skupina NSi sta se na delovnem obisku občin Komenda, Kamnik, Domžale, Mengeš in Trzin seznanila z gospodarskimi in socialnimi razmerami, je po srečanju z župani teh občin dejal predsednik NSi Matej Tonin. Opozoril je na zastoje z izplačili sredstev za poplavno škodo, saj da so že izplačana sredstva porabljena.