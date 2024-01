Z najvišjim koeficientom razvitosti občin še vedno Komenda in Trzin

Ljubljana, 15. januarja - Ministrstvo za finance je določilo koeficiente razvitosti občin, ki veljajo za leti 2024 in 2025 in so podlaga za določanje obsega sofinanciranja investicij iz državnega proračuna. Najvišji koeficient je bil znova izračunan občinama Komenda in Trzin, sledijo Domžale, Novo mesto, Šoštanj, Cerklje na Gorenjskem, Horjul, Žiri, Grosuplje in Šenčur.