Zunanji ministri vzpostavili pomorsko operacijo EU v Rdečem morju

Bruselj, 19. februarja - Zunanji ministri članic Evropske unije so danes na zasedanju v Bruslju vzpostavili pomorsko operacijo EU v Rdečem morju za zaščito trgovskih ladij pred napadi jemenskih hutijevcev. Kot so sporočili s Sveta EU, bo vojaška misija z imenom Aspides defenzivne narave, njen namen pa je obnoviti in ohraniti svobodo plovbe v Rdečem morju in okolici.