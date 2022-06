Teater Štrik vabi k večjezičnemu Upornemu branju

Uporno branje, kot so poimenovali dogodek, se bo ob 19. uri začelo v kulturni sobi Ventil v Celovcu.

Del dramskega prizora Grumovega Upornika bosta v slovenskem, nemškem, francoskem, ruskem in arabskem jeziku prebrala dramaturginja in lutkovna animatorka Tea Kovše ter njen sopotnik Yves Brägger.

Namen dogodka po njenih navedbah ni toliko vsebina kot melodija različnih jezikov, kar sama poimenuje koncert jezikov. Izrazila je tudi prepričanje, da je moč v branju uživati tudi, če se vsebina ne razume, in izpostavila pomen druženja ter izmenjavo izkušenj in besed.

K Upornemu branju so povabljeni tudi drugi posamezniki, da se pridružijo in preberejo kratek odlomek v svojem maternem jeziku. Zaenkrat je napovedano, da bo moč poleg že omenjenih jezikov slišati tudi kurdski, turški in perzijski jezik.

Tea Kovše je študirala dramaturgijo v Ljubljani in delala kot gledališka ustvarjalka in lutkarica v različnih slovenskih mestih. Yves Brägger je študiral arabščino, nemščino in ruščino v Zürichu, Ženevi in na Dunaju.

Leta 2019 sta preselita v Celovec na avstrijskem Koroškem. V času zaprtja države zaradi pandemije covida-19 sta skupaj razvila lutkovno srhljivko Črv in Miniaturno lutkovno gledališče MOŽ ter se nato odločila, da letos ustanovita Teater Štrik.