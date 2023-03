V Celovcu in Beljaku gostuje balijski plesalec Wibi Wicaksana

Celovec, 30. marca - Teater Štrik, ki sta ga ustanovila Tea Kovše in Yves Brägger, v tem mesecu in še aprila gosti Wibija Wicaksano, sodobnega plesalca in plesalca tradicionalnega balijskega plesa. Wibi Wicaksana bo nocoj v Celovcu izvedel svojo novo predstavo z naslovom Tjangkep Dances. V Beljaku bo predstava na sporedu 5. aprila.