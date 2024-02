Slovenija v Varnostnem svetu ZN izrazila solidarnost in sožalje zaradi poplav v Libiji

New York, 15. februarja - Slovenski predstavnik v Varnostnem svetu ZN Samuel Žbogar je na današnjem zasedanju o razmerah v Libiji izrazil obžalovanje zaradi zamude pri izvedbi volitev v tej afriški državi in solidarnost zaradi septembrskih poplav na vzhodu Libije v luči tega, da so tudi Slovenijo lani prizadele katastrofalne poplave.