Rusija, Iran, Irak in Sirija kritični do napadov ZDA na Bližnjem vzhodu

New York, 6. februarja - Varnostni svet ZN je v ponedeljek na zahtevo Rusije razpravljal o novih ameriških napadih na Bližnjem vzhodu. Zasedanja so se udeležili tudi veleposlaniki Irana, Iraka in Sirije, ki so skupaj z ruskim kolegom kritizirali ravnanja ZDA. Slovenski predstavnik Samuel Žbogar je bil mnenja, da je najboljši način za ustavitev nasilja v regiji, mir v Gazi.