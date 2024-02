Žbogar del delegacije Varnostnega sveta ZN v Kolumbiji

New York, 7. februarja - Delegacija veleposlanikov držav članic Varnostnega sveta, v kateri je tudi Samuel Žbogar, je danes odpotovala na tretji obisk Kolumbije, odkar je bil leta 2016 sklenjen mirovni sporazum med tamkajšnjo vlado in levičarsko uporniško skupino Farc. V Kolumbiji, kjer bodo imeli srečanja z deležniki mirovnega procesa, bodo ostali do nedelje.