Inovativna kranjska mestna kartica predvidoma v uporabi marca

Kranj, 14. februarja - Projekt vzpostavitve sistema mestne kartice, ki ga v Mestni občini Kranj napovedujejo nekaj let, je v zaključni razvojni fazi. Trenutno predplačniško in identifikacijsko kartico, ki so jo po imenovali CeKR, preizkuša ožji krog uporabnikov, javnosti pa bo predvidoma dostopna marca, so snovalci pojasnili na današnji predstavitvi v Kranju.