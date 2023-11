Kranjski svetniki sprejeli proračun za prihodnje leto

Kranj, 30. novembra - Kranjski mestni svetniki so na sredini seji potrdili proračun občine za prihodnje leto. V proračunu je predvidenih 76,3 milijona prihodkov in 96,7 milijona evrov izdatkov, zato je predvideno do 15 milijonov evrov zadolževanja. Ključni projekti bodo komunalno urejanje Poslovne cone Hrastje in območja Golnik-Mlaka ter investicije v šole ter vrtce.