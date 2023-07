Vlada bo socialnim partnerjem pripravila seznam predvidenih reform in termin njihove obravnave na ESS do konca avgusta

Ljubljana, 7. julija - Ekonomsko-socialni svet, ki se je danes seznanil z izvajanjem aktivnosti iz načrta za okrevanje in odpornost, se je dogovoril, da vlada do 25. avgusta pripravi seznam zakonskih predlogov, potrebnih za izvedbo načrta. Dodala bo predvideni časovni okvir za obravnavo predlogov na svetu, denimo predloga pokojninske reforme, so za STA dejali v svetu.