Glas ljudstva: Vlada mora stavko zdravnikov ustaviti

Ljubljana, 15. februarja - V civilni iniciativi Glas ljudstva so prepričani, da zdravniški sindikat Fides z več kot mesec dni trajajočo stavko krši zakon o stavki in pravice zavarovancev v javnem zdravstvu. Na današnji novinarski konferenci pred vladno stavbo v Gregorčičevi ulici so zato vlado pozvali, da ustavi stavko, ki jo vidijo kot nezakonito, in zaščiti bolnike.