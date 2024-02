Britanski laburisti znova v primežu očitkov antisemitizma

London, 14. februarja - Britanski laburisti so se v zadnjih dneh znova primorani otepati obtožb antisemitizma, ki so stranko preganjale že v preteklosti. Prah so dvignile do Izraela kritične izjave dveh volilnih kandidatov, od katerih se je stranka, ki se ji letos na parlamentarnih volitvah po več letih nasmiha zmaga, že poslovila in obenem napovedala odločno ukrepanje.