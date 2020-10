Britanski laburisti po ugotovitvah o diskriminaciji suspendirali Corbyna

London, 29. oktobra - Britanski laburisti so danes suspendirali nekdanjega vodjo stranke Jeremyja Corbyna. Za to so se odločili zaradi njegovega odziva na poročilo britanske komisije za človekove pravice, ki je ugotovila, da je bila stranka pod Corbynovim vodstvom odgovorna za nezakonito nadlegovanje in diskriminacijo. Stranka je napovedala uresničitev priporočil.