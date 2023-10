Britanski laburisti na nadomestnih volitvah zadali nov udarec vladajočim konservativcem

London, 20. oktobra - Britanski laburisti so na četrtkovih nadomestnih volitvah zadali nov udarec vladajočim konservativcem. Največja opozicijska stranka je osvojila sedeža v okrožjih Tamworth in Mid Bedfordshire, kjer so konservativci pred tem uživali ugodno večino. V slednjem jim je pri tem uspel celo največji preobrat na nadomestnih volitvah po letu 1945.