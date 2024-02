Uprava za zaščito in reševanje in policija še okrepili sodelovanje na področju neeksplodiranih ubojnih sredstev

Ljubljana, 13. februarja - Uprava za zaščito in reševanje in policija sta danes podpisali letni načrt o sodelovanju na področju neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS) in protibombne zaščite. "V zadnjem letu in pol se je naše sodelovanje še bolj okrepilo, saj nas je izboljšana razvojna dejavnost privedla do nakupa nove opreme," je dejal generalni direktor uprave Leon Behin.