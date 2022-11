V pivški občini bodo očistili eno najbolj onesnaženih slovenskih jam

Pivka, 14. novembra - Občina Pivka in podjetje Publikus sta podpisala pogodbo za čiščenje 1500 kubičnih metrov odpadkov iz 40 metrov globoke udornice Ravnica pri vasi Juršče. Dobrih 400.000 evrov težak projekt sofinancirata Evropska unija in Slovenija in je namenjen izboljšanju stanja narave na območju Pivških presihajočih jezer.