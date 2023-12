SOS za okolje: V jamah še vedno ogromno tudi nevarnih odpadkov

pripravila Rosana Rijavec

Ljubljana, 7. decembra - V Sloveniji je okoli 17.000 registriranih podzemnih jam, vsaka četrta pa je onesnažena. Odvrženi odpadki so različnega izvora, mnogi tudi nevarni, kar pomeni grožnjo za podtalnico in s tem pitno vodo. Jamarji, ki izdelujejo celovit popis onesnaženih jam, jih želijo očistiti in vrniti v prvotno stanje. Pri tem pričakujejo večjo aktivnost države.