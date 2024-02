Pri ZPS pozivajo k pravilnemu odlaganju odpadnega olja

Ljubljana, 13. februarja - Odpadno jedilno olje je nevaren odpadek in lahko povzroči resne težave in škodo okolju, odtočnim cevem in čistilnim napravam. V Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) zato pozivajo, da se olje od peke krofov ali cvrtja piščanca po uporabi ohladi in primerno shrani do odvoza v ulični zbiralnik, premično zbiralnico ali zbirni center.