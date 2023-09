Prebivalci Slovenije lani zavrgli manj hrane

Ljubljana, 28. septembra - Prebivalec Slovenije je lani zavrgel povprečno 72 kilogramov hrane, kar je kilogram manj kot leto prej. Manj odpadne hrane je po podatkih statističnega urada nastalo v proizvodnji hrane, v gospodinjstvih in trgovini z živili, medtem ko jo je v gostinstvu in strežbi več. Največ odpadne hrane je bilo predelane v kompostarnah in bioplinarnah.