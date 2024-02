Pred nami je pust, čas pisanih mask, pustnih sprevodov in odlične hrane

Ljubljana, 6. februarja - Za pust so značilni maske, kostumi in šeme. V prvih desetih mesecih prejšnjega leta smo uvozili za več kot sedem milijonov evrov prazničnih, karnevalskih in drugih podobnih izdelkov; največ, 20 odstotkov skupne vrednosti uvoza, iz Kitajske, kažejo podatki državnega statističnega urada.