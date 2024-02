Razstava ob mednarodnem dnevu žensk in deklet v znanosti za promocijo enakosti spolov

Ljubljana, 12. februarja - Ob mednarodnem dnevu žensk in deklet v znanosti so danes na Kongresnem trgu v Ljubljani odprli razstavo študentov z naslovom Dekleta v znanosti, tehnologiji, inženiringu in matematiki. Rektor ljubljanske univerze Gregor Majdič je ob odprtju izrazil upanje, da bodo z akcijo pripomogli k preseganju stereotipov o ženskih in moških poklicih.