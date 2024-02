Uradni rezultati pakistanskih parlamentarnih volitev potrdili zmago stranke nekdanjega premierja Khana

Islamabad, 11. februarja - V Pakistanu so po dveh dneh štetja glasov objavili končne izide parlamentarnih volitev, na katerih so največ poslanskih sedežev, 101 od skupno 266, osvojili neodvisni kandidati s podporo stranke zaprtega nekdanjega premierja Imrana Khana (PTI). Po objavi uradnih rezultatov so v več pakistanskih mestih izbruhnili protesti Khanovih podpornikov.