Na volitvah v Pakistanu v prednosti podporniki bivšega premierja Kana

Islamabad, 9. februarja - Na parlamentarnih volitvah v Pakistanu so presenetljivo v prednosti kandidati, zvesti zaprtemu bivšemu premierju Imranu Kanu, kažejo danes objavljeni delni izidi. Sledijo jim kandidati stranke nekdanjega premierja Navaza Šarifa, ki je veljal za favorita. Do objave izidov je prišlo z zamudo, ki so jo oblasti pripisale težavam z internetnim omrežjem.