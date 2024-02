V Pakistanu ob poostreni varnosti odprli volišča

Islamabad, 8. februarja - V Pakistanu so se danes odprla volišča, kjer bo okoli 128 milijonov ljudi lahko izbiralo med več tisoč kandidati za poslance spodnjega doma parlamenta in štirih regionalnih parlamentov. Volitve je že zaznamovalo tako nasilje kot obtožbe o manipulacijah, zmaga pa se obeta bivšemu premierju Navazu Šarifu in njegovi stranki Muslimanska liga (PML-N).