Članice in parlament začeli pogajanja o novih fiskalnih pravilih EU

Bruselj/Strasbourg, 17. januarja - Svet EU, v katerem so zastopane države članice, in Evropski parlament sta danes začela pogajanja o reformi javnofinančnih pravil. Pred tem je parlament sprejel svoje pogajalsko izhodišče, v katerem se med drugim zavzema za daljše obdobje prilagajanja dolga. Ministri članic so se o izhodišču Sveta dogovorili že decembra.