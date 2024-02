Na neformalnem zasedanju sveta za konkurenčnost o prihodnosti evropskega gospodarstva

Genk, 9. februarja - Državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež se je v Genku udeležil neformalnega zasedanja sveta za konkurenčnost, kjer so govorili o prihodnosti evropskega gospodarstva in izzivih, s katerimi se ta sooča. Frangež je na zasedanju, ki je potekalo v četrtek in danes, opozoril na nujnost nove industrijske politike.