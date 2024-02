V EU dogovor o povečanju evropskega dolgoročnega proračuna za 64 milijard evrov

Strasbourg, 6. februarja - Svet EU in Evropski parlament sta nocoj dosegla dogovor o povečanju dolgoročnega proračuna EU v višini 64,6 milijarde evrov. Od tega bo 50 milijard evrov namenjenih za makrofinančno pomoč Ukrajini, dodatna sredstva pa so predvidena še za soočanje z migracijami, sodelovanje s tretjimi državami, solidarnostni sklad in konkurenčnost gospodarstva.