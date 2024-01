V EU med osrednjimi izzivi zeleni in digitalni prehod ter nova fiskalna pravila

Bruselj, 17. januarja - Svet EU za ekonomske in finančne zadeve se je na torkovem zasedanju seznanil, da bodo v središču belgijskega predsedstva EU izzivi, povezani z vojno v Ukrajini in negotovostmi v gospodarstvu, med prednostnimi nalogami pa bodo še spodbujanje zelenega in digitalnega prehoda, zagotavljanje konkurenčnosti gospodarstva in uvedba novih fiskalnih pravil.