Na sestanku med SD in premierjem obe strani izrazili željo po nadaljnjem sodelovanju v koaliciji

Ljubljana, 7. februarja - Na sestanku med premierjem Robertom Golobom in SD so si odgovorili na vprašanje, ali še želijo delati skupaj naprej. "In odgovor je da," je po koncu sestanka dejala predsednica SD Tanja Fajon. Premier pa se po njenih besedah strinja tudi, da po odhodu ministrice Dominike Švarc Pipan začasno sam prevzame vodenje resorja.