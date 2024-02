Guterres: Naš svet vstopa v obdobje kaosa

New York, 7. februarja - Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je danes opozoril, da svet vstopa v obdobje kaosa, saj je Varnostni svet ZN močno razdeljen in ne more reševati ključnih vprašanj. V luči vojne v Gazi je posvaril pred širitvijo izraelske ofenzive na Rafo na skrajnem jugu palestinske enklave, saj da bi to lahko imelo hude posledice za regijo.