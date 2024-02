Združenje ravnateljev nasprotuje uvedbi obveznega pouka drugega tujega jezika

Ljubljana, 7. februarja - V Združenju ravnateljev in pomočnikov ravnateljev predlagane rešitve v osnutku nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023-2033 ocenjujejo kot večinoma predhodno prediskutirane in že implementirane v predlog novele zakona o osnovni šoli. Večina članov medtem nasprotuje uvedbi obveznega pouka drugega tujega jezika v zadnji triadi.