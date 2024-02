V register redkih nemalignih bolezni začeli vnašati prve bolnike

Ljubljana, 6. februarja - V register redkih nemalignih bolezni, za katerega skrbi Pediatrična klinika Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, so začeli vnašati prve bolnike z redko boleznijo, so sporočili z ministrstva za zdravje. Register je po njihovih navedbah namenjen bolj učinkovitemu spremljanju in izboljšanju zdravstvene oskrbe bolnikov.