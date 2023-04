Strategija obvladovanja demence predvideva vzpostavitev nacionalnega centra za demenco

Ljubljana, 5. aprila - Delovna skupina na ministrstvu za zdravje je pripravila strategijo obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2030. Strategija, ki so jo danes predstavili medijem, prinaša deset ciljev, med drugimi vzpostavitev nacionalnega centra za demenco, registra za spremljanje značilnosti demenc in razvoj tehnologij za čimbolj samostojno življenje doma.