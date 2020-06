Vzpostavitev registra redkih bolezni po oceni stroke naslednji ključni korak na tem področju

Ljubljana, 17. junija - Strokovnjaki z različnih področij so v spletnem pogovoru revije za zdravnike Medicina danes delili poglede o oblikovanju novega nacionalnega načrta za obravnavo redkih bolezni. Strinjali so se, da mora biti naslednji ključni korak vzpostavitev registra redkih bolezni, pozvali pa so tudi k zadostnemu financiranju in povezovanju različnih strok.