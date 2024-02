Vse več ruskih podjetij v Srbiji

Beograd, 5. februarja - Ruski državljani so lani v Srbiji po podatkih državne Agencije za gospodarske evidence registrirali okoli 9000 novih podjetij, potem ko so jih leto prej 6000, leta 2021 pa manj kot 2000. Glavni dejavniki za vse več ustanovitev ruskih podjetij v Srbiji so bližina EU, prijazen odnos do Rusov ter nizki davki, piše časnik The Moscow Times.